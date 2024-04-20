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В Воронеже следователи заинтересовались дракой школьниц

СУСК проведет проверку по сообщению о драке между школьницами в Воронеже.

Воронежские следователи проведут проверку информации о драке между подростками в школе Коминтерновского района. Сообщение об инциденте появилось в СМИ 15 апреля. Очевидцы рассказали, что между сверстницами возник конфликт, послуживший причиной драки после уроков на прилегающей к учебному заведению территории.

В воронежском СУСКе уточнили, что в рамках проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях.

По результатам доследственной проверки следователи примут решение.

СК