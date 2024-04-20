В Воронеже следователи заинтересовались дракой школьниц

Воронежские следователи проведут проверку информации о драке между подростками в школе Коминтерновского района. Сообщение об инциденте появилось в СМИ 15 апреля. Очевидцы рассказали, что между сверстницами возник конфликт, послуживший причиной драки после уроков на прилегающей к учебному заведению территории.
В воронежском СУСКе уточнили, что в рамках проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях.
По результатам доследственной проверки следователи примут решение.