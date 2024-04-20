Три человека погибли в ДТП на заснеженных трассах Ленобласти. Один ребенок — в больнице

Как сообщает издание 47news со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, одна авария произошла около шести вечера накануне на трассе А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Бокситогорском районе. 24-летний водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и столкнулся с «Газелью» под управлением 53-летнего водителя.
Водитель легкового автомобиля и его 31-летняя пассажирка скончались на месте. 5-летнего ребенка госпитализировали. По данным «Фонтанки», у него обнаружили ушиб бедра и внутричерепную травму. Проводится проверка.
Еще одна авария произошла около половины десятого вечера на автодороге «Нарва». По предварительным данным, 36-летний мужчина ехал на «Фольксваген Поло» из Петербурга в сторону Кингисеппа, но не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на «встречку» и столкнулся с авто «Хонда Степвагон» под управлением 40-летнего жителя Петербурга.
Предварительно, 39-летняя пассажирка «Фольксвагена» скончалась на месте от полученных травм. По данным «Фонтанки», с 2023 года водитель «Фольксвагена» 15 раз привлекался за превышение скорости.
Днем 19 апреля Петербург и Ленобласть начало заметать снегом. Не все участники дорожного движения соотносили возможности своей резины, погодные условия и скорость. На видео попало, как водитель легкового автомобиля неудачно попытался перестроиться из одной полосы в другую на КАД. Машину понесло в сторону, закрутило, едва не бросив в ехавший впереди грузовик. Но некоторым избежать ДТП не удалось. Кого-то пришлось вытаскивать из перевернутого автомобиля.