Три человека погибли в ДТП на заснеженных трассах Ленобласти. Один ребенок — в больнице

Днем 19 апреля Петербург и Ленобласть начало заметать снегом. Не все участники дорожного движения соотносили возможности своей резины, погодные условия и скорость. На видео попало, как водитель легкового автомобиля неудачно попытался перестроиться из одной полосы в другую на КАД. Машину понесло в сторону, закрутило, едва не бросив в ехавший впереди грузовик. Но некоторым избежать ДТП не удалось. Кого-то пришлось вытаскивать из перевернутого автомобиля.