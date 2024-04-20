Польские фермеры разблокировали два КПП на границе с Украиной

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а перевозчики — отменить льготы, введенные Евросоюзом для их украинских коллег. Протест был поддержан руководством Минсельхоза Польши.