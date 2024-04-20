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Польские фермеры разблокировали два КПП на границе с Украиной

В настоящее время въезда на Украину перед этими пунктами пропуска ожидает более 1,7 тыс. грузовиков.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Польские фермеры разблокировали пункты пропуска «Шегини — Медика» и «Краковец — Корчева» на польско-украинской границе. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Движение грузовиков в пунктах пропуска “Шегини — Медика” и “Краковец — Корчева” восстановлено. Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время въезда на Украину перед этими пунктами пропуска ожидает более 1,7 тыс. грузовиков.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры периодически проводят акции протеста, блокируя КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, а перевозчики — отменить льготы, введенные Евросоюзом для их украинских коллег. Протест был поддержан руководством Минсельхоза Польши.

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, общие потери госбюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе составили более $523 млн. Ущерб за март, по расчетам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, составит еще $166,8 млн.