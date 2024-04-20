Поля под Волгоградом залило нефтью из-за прохудившейся трубы

Проверка началась в Волгоградской области из-за разлившейся нефти на территории Ветютневского сельского поселения Фроловского района. На участке Зимовского месторождения случилась разгерметизация нефтетрубопровода, сообщает пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
Инспекторы управления обследовали территорию и выяснили — несмотря на то, что меры по ее зачистке предпринимались, полностью загрязнение не устранено. Его виновник не называется, однако упоминается, что участок расположен у межпромыслового нефтепровода и промышленной площадки, которую эксплуатирует Нижневолжская нефтяная компания.
Площадь загрязненного участка — больше 330 кв. м. По предварительным данным, он относится к неразграниченным землям.