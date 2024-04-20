Поля под Волгоградом залило нефтью из-за прохудившейся трубы

Инспекторы управления обследовали территорию и выяснили — несмотря на то, что меры по ее зачистке предпринимались, полностью загрязнение не устранено. Его виновник не называется, однако упоминается, что участок расположен у межпромыслового нефтепровода и промышленной площадки, которую эксплуатирует Нижневолжская нефтяная компания.