«Вонзили нож в сердце»: подробности убийства 33-летнего мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге

— Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25 (22:25 мск). Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца, — рассказал полковник Горелых.