«Вонзили нож в сердце»: подробности убийства 33-летнего мужчины во время массовой драки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во время массовой драки убили 33-летнего мужчину. Инцидент произошел в ночь на 20 апреля возле кафе «Далида» на Вторчермете.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, между двумя компаниями произошел конфликт из-за личных неприязненных отношений.
— Первое тревожное сообщение о произошедшей драке с ножевым ранением поступило в дежурную часть ОП № 12 УМВД по городу Екатеринбургу от очевидцев в 00:25 (22:25 мск). Оперативно прибывший на адрес наряд ППС обнаружил тело мужчины уже без признаков жизни. Ранение колюще-режущим предметом он получил в область сердца, — рассказал полковник Горелых.
Убитым оказался житель Екатеринбурга 1991 года рождения. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, опрашивают свидетелей, работников кафе и жильцов микрорайона, анализируют съемки с камер наблюдения.
— По результатам выполнения необходимых следственных действий происшествию будет дана надлежащая правовая оценка. Ход расследования находится на контроле руководства СУ СК России по Свердловской области, — добавил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Виновному в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, видео последствий массовой драки, в которой погиб екатеринбуржец, появилось в telegram-канале «Злой Екатеринбург». На кадрах слышны крики. По словам подписчиков, возле этого кафе постоянно происходят разборки, которые нередко заканчиваются стрельбой.