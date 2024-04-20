На СВО героически погиб гранатометчик из Кизела

В ходе СВО героически погиб гранатометчик из Пермского края. О его гибели с прискорбием сообщила администрация города Кизела, отметив, что для города это невосполнимая утрата.
— Щукин Федор Александрович 1973 года рождения служил гранатометчиком мотострелкового взвода. С 2005 по 2007 года принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Являлся участником боевых действий. За хорошую службу имеет множество медалей и знаков отличия, — рассказали о герое на официальной странице администрации Кизела в соцсетях.
На СВО гвардии рядовой Щукин отправился в феврале 2024-го. Героически погиб он 12 апреля при выполнении воинского долга в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Посмертно Щукин Федор Александрович был награжден Орденом Мужества за проявленные мужество и самоотверженность. Он до конца остался верен воинскому долгу и погиб, защищая будущее нашей страны.
Прощание с Щукиным Федором Александровичем состоится 21 апреля в 11.00, во Дворце культуры.