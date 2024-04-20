На СВО героически погиб гранатометчик из Кизела

— Щукин Федор Александрович 1973 года рождения служил гранатометчиком мотострелкового взвода. С 2005 по 2007 года принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Являлся участником боевых действий. За хорошую службу имеет множество медалей и знаков отличия, — рассказали о герое на официальной странице администрации Кизела в соцсетях.