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Грузовик повредил здание аэропорта Пулково

ДТП произошло на территории аэропорта Пулково.

Источник: соцсети

На территории Пулково утром 20 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель спецавтомобиля, который обслуживает аэропорт, не рассчитал габариты своей машины и задел конструкцией на кабине облицовку здания. В итоге часть металлических блоков на крыше была повреждена. Но последствия аварии уже начали устранять. Кстати, никто при ДТП не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения в связи с повреждением строения в аэропорту Пулково, — говорится в сообщении.

Сотрудники надзорного ведомства проверят все обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действиям работников воздушной гавани. Если будут выявлены нарушения, то примут меры прокурорского реагирования.