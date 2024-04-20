Грузовик повредил здание аэропорта Пулково

На территории Пулково утром 20 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель спецавтомобиля, который обслуживает аэропорт, не рассчитал габариты своей машины и задел конструкцией на кабине облицовку здания. В итоге часть металлических блоков на крыше была повреждена. Но последствия аварии уже начали устранять. Кстати, никто при ДТП не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.