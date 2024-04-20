В России завели уголовное дело после расстрела бизнесмена в Балашихе

О расстреле бизнесмена в центре Балашихи стало известно утром 20 апреля. В Telegram-канале Mash уточнялось, что преступник ждал около получаса приезда Mercedes предпринимателя, после чего подбежал к нему и пять раз выстрелил в упор. Жертва скончалась на месте, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.