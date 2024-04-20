В России завели уголовное дело после расстрела бизнесмена в Балашихе

Дело завели по факту убийства и незаконного оборота оружием (часть 1, статьи 105 и 222 Уголовного кодекса). Поводом для этого стал расстрел местного бизнесмена 1963 года рождения неизвестным злоумышленником. В настоящее время представители правоохранительных и силовых структур проводят осмотр места происшествия.
Уточняется, что инцидент произошел у одного из подъездов многоэтажного жилого дома в центре подмосковного города. Личность преступника, как и его дальнейший маршрут, устанавливаются. Кроме того, ведется поиск лиц, которые могли быть причастны к совершению убийства.
О расстреле бизнесмена в центре Балашихи стало известно утром 20 апреля. В Telegram-канале Mash уточнялось, что преступник ждал около получаса приезда Mercedes предпринимателя, после чего подбежал к нему и пять раз выстрелил в упор. Жертва скончалась на месте, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.