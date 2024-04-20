Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России завели уголовное дело после расстрела бизнесмена в Балашихе

Представители Следственного комитета (СК) по Московской области завели уголовное дело по факту убийства 60-летнего владельца магазина в центре Балашихи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Дело завели по факту убийства и незаконного оборота оружием (часть 1, статьи 105 и 222 Уголовного кодекса). Поводом для этого стал расстрел местного бизнесмена 1963 года рождения неизвестным злоумышленником. В настоящее время представители правоохранительных и силовых структур проводят осмотр места происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел у одного из подъездов многоэтажного жилого дома в центре подмосковного города. Личность преступника, как и его дальнейший маршрут, устанавливаются. Кроме того, ведется поиск лиц, которые могли быть причастны к совершению убийства.

О расстреле бизнесмена в центре Балашихи стало известно утром 20 апреля. В Telegram-канале Mash уточнялось, что преступник ждал около получаса приезда Mercedes предпринимателя, после чего подбежал к нему и пять раз выстрелил в упор. Жертва скончалась на месте, а злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

расследование