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Водитель в наркотическом опьянении пытался уплыть от полицейских в Уральске

В Уральске задержали водителя, пожизненно лишенного права управления транспортным средством, который управлял автомашиной в наркотическом опьянении, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Инспекторы батальона патрульной полиции Управления полиции города пытались остановить автомобиль ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал требования сотрудников полиции и продолжил движение.

Полицейские последовали за ним. Немного проехав, водитель остановил автомашину и начал убегать. Пробежав 150−200 метров, мужчина бросился в воду. Сотрудники полиции вытащили его на берег и спасли беглеца.

Правонарушителем оказался житель поселка Подстепное. Ранее по решению суда он был лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.