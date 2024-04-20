С бизнесмена Полонского и его экс-супруги взыскали долги по оплате ЖКХ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы взыскал с бизнесмена Сергея Полонского и его бывшей супруги Юлии Дрынкиной более 381 тыс. рублей в пользу ТСЖ за долги по оплате коммунальных услуг. Об этом сказано в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.
«Взыскать с Полонского С. Ю., Дрынкиной Ю. М. в пользу ТСЖ ВСК “Золотые ключи — 2” сумму задолженности в размере 358 955,13 рублей, пени в размере 15 тыс. рублей, установив равные доли в оплате задолженности до исполнения их сыну 18 лет. Взыскать в равных долях с Полонского С. Ю., Дрынкиной Ю. М. в пользу ТСЖ ВСК “Золотые ключи — 2” расходы по оплате госпошлины в размере 7 161 рублей», — сказано в тексте документа.
Причиной иска стали долги, накопленные общим сыном предпринимателя и его бывшей жены. Именно ему формально принадлежат объекты недвижимости в кондоминиуме «Золотые ключи — 2». Так как он пока является несовершеннолетним, гражданскую ответственность за его поступки несут Полонский и Дрынкина. Поэтому ТСЖ обратилось с иском именно к бизнесмену и его бывшей супруге.
Сам Полонский и его представители в судебное заседание не явились, хотя были извещены о месте и времени его проведения. Представитель Дрынкиной пришел в суд и рассказал, что общий сын пары никогда не пользовался спорным помещением, коммунальные услуги не потреблял. При этом, по словам представителя женщины, Полонский не выплачивает алименты, иной материальной помощи не оказывает, а потому его задолженность по алиментам составляет больше 2 млн рублей. Ранее Дрынкина уже погашала в полном объеме задолженность за коммунальные услуги самостоятельно, при этом компенсацию от Полонского не получила. Поэтому Дрынкина попросила суд обязать бывшего мужа выплачивать долг за ЖКХ в большей пропорции, чем будет назначено ей.
Но суд установил равные доли выплаты задолженности. Это связано с тем, что, согласно Семейному кодексу РФ, родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей.