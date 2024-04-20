С бизнесмена Полонского и его экс-супруги взыскали долги по оплате ЖКХ

Сам Полонский и его представители в судебное заседание не явились, хотя были извещены о месте и времени его проведения. Представитель Дрынкиной пришел в суд и рассказал, что общий сын пары никогда не пользовался спорным помещением, коммунальные услуги не потреблял. При этом, по словам представителя женщины, Полонский не выплачивает алименты, иной материальной помощи не оказывает, а потому его задолженность по алиментам составляет больше 2 млн рублей. Ранее Дрынкина уже погашала в полном объеме задолженность за коммунальные услуги самостоятельно, при этом компенсацию от Полонского не получила. Поэтому Дрынкина попросила суд обязать бывшего мужа выплачивать долг за ЖКХ в большей пропорции, чем будет назначено ей.