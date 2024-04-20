В Винницкой области неизвестные застрелили полицейских

Издание «Суспiльне» отмечает, что в Винницкой области действовал комендантский час (с 0:00 до 5:00). В это время, согласно постановлению правительства региона, запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Исключение — наличие спецпропуска и удостоверения личности.