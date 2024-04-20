В Винницкой области неизвестные застрелили полицейских

«20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто было двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен», — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Издание «Суспiльне» отмечает, что в Винницкой области действовал комендантский час (с 0:00 до 5:00). В это время, согласно постановлению правительства региона, запрещается находиться на улицах и в других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Исключение — наличие спецпропуска и удостоверения личности.
Для поимки нападавших на территории Винницкой и Одесской областей был введен план-перехват. Оперативным службам удалось установить мужчин, которые предположительно причастны к нападению на полицейских. «Ориентировка разослана по всем региональным подразделениям Национальной полиции», — отметили в ведомстве.
«Суспiльне» сообщает, что погибшего звали Максим Зарецкий. Он служил в Национальной полиции Украины в звании рядового. Ранения, по информации издания, получил капитан Максим Шарапанский. Со ссылкой на источники «Суспiльне» пишет, что его здоровью ничто не угрожает.
В Telegram-каналах распространилась информация, что напавшие на полицейских мужчины — военнослужащие 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады (ОМБР; тактическое соединение Сухопутных войск Украины). Однако в самом подразделении заявили, что разыскиваемые не являются военнослужащими 28-й ОМБР.