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Фейк об угрозе атаки беспи­лот­ников распро­странили в Самарской области от имени МЧС

Региональное управление ведомства 20 апреля 2024 года выступило с заявлением о том, что информация, гуляющая в соцсетях, не соответствует действительности.

— Предупреждение МЧС России о якобы возможной опасности удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Самарской области, не соответствует действительности, — так отреагировали в ГУ МЧС по региону на информацию, которая расшаривается в соцсетях от имени ведомства. Злоумышленники, довольно неуклюже сфабриковавшие текст об угрозе атаки беспилотников, преследовали цель напугать граждан. Необходимо оставаться бдительными и получать информацию в проверенных СМИ.

МЧС