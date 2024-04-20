— Предупреждение МЧС России о якобы возможной опасности удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Самарской области, не соответствует действительности, — так отреагировали в ГУ МЧС по региону на информацию, которая расшаривается в соцсетях от имени ведомства. Злоумышленники, довольно неуклюже сфабриковавшие текст об угрозе атаки беспилотников, преследовали цель напугать граждан. Необходимо оставаться бдительными и получать информацию в проверенных СМИ.