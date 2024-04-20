Увы, чуда не произошло: В Молдове найдена мертвой пропавшая 19-летняя беременная девушка

Напомним, 12 апреля 19-летняя Анна-Мария Гужа села в автомобиль марки Ford Fusion близ одной из остановок в Оргееве, с тех пор девушка не выходит на связь. На видео четко просматривается, что девушка подошла сначала к задней двери машины, но затем развернулась и села вперёд, предположительно, из-за того, что сзади кто-то уже сидел.