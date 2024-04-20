Увы, чуда не произошло: В Молдове найдена мертвой пропавшая 19-летняя беременная девушка

Правоохранители обнаружили тело молодой женщины, похожую на 19-летнюю девушку, пропавшую в Оргееве. Увы, чуда не произошло…
Безжизненное тело было найдено в лесной полосе, примерно в 21 км от города Кицканий-Векь Теленештского района, на проселочной дороге.
Кстати, подозреваемый, который подвозил её, живёт в нескольких километрах от места, где нашли тело.
Напомним, 12 апреля 19-летняя Анна-Мария Гужа села в автомобиль марки Ford Fusion близ одной из остановок в Оргееве, с тех пор девушка не выходит на связь. На видео четко просматривается, что девушка подошла сначала к задней двери машины, но затем развернулась и села вперёд, предположительно, из-за того, что сзади кто-то уже сидел.
СМИ сообщают, что Анна-Мария — на шестом месяце беременности.
«КП» сообщала, что мужчина, находившийся за рулем автомобиля, в который села 19-летняя девушка, пропавшая пять дней назад в Оргеевском районе, — житель одного из населенных пунктов Теленештского района. Он бывший полицейский, работавший в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа, в настоящее время — безработный.
В описках пропавшей Анны-Марии принимали участие более 1000 человек. Таких масштабных поисков в Молдове, пожалуй, еще не было.