Милиция нашла женщину, пропавшую с двумя детьми в Минске

В Минске милиция нашла женщину, которая пропала с двумя маленькими детьми. Продолжение истории сообщил телеграм-канал «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что 20 апреля в Минске ищут женщину, пропавшую с двумя семилетними дочерьми: «Вышли из приюта на прогулку и пропали».
Женщина и ее дочки пропали накануне вечером, 19 апреля. В милиции подчеркнули, что их поиски не прекращались с 18.00 часов предыдущего дня. В итоге местонахождение пропавшей мамы с детьми правоохранителям удалось установить.
— Разыскиваемые Мария и София Мельниковы, которые накануне ушли с мамой из социального-педагогического центра с приютом, были обнаружены у родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — прокомментировали в ГУВД.
Сейчас по данному факту проводят проверку.