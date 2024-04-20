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Страшная трагедия в Приднестровье: В собственном доме в дыму жуткой смертью погибли мать и пятеро ее маленьких детей

Предварительная причина трагедии — короткое замыкание.

Источник: Комсомольская правда

Субботним утром, 20 апреля, житель села Ташлык Григориопольского района забеспокоился, когда соседка не привела корову на пастбище. Решил проверить. Зашёл к ней в дом, вокруг всё было в едком дыму. В одной из комнат в своих кроватках были тела трёх мальчиков без признаков жизни 2017, 2019 и 2022 года рождения. В соседней комнате 28-летняя мать и две девочки 2016 и 2021 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Восьмилетняя девочка ещё подавала признаки жизни, мужчина вынес её на улицу и вызвал скорую. До приезда врачей она скончалась.

На место прибыли все оперативные службы района.

Предварительная причина трагедии — короткое замыкание. Всё произошло, когда семья спала. Телевизор начал тлеть. Окна были закрыты, поэтому отсутствие притока кислорода не позволило разгореться огню.

Две комнаты сильно закопчены, сгорел телевизор и стол, на котором он стоял.

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