Страшная трагедия в Приднестровье: В собственном доме в дыму жуткой смертью погибли мать и пятеро ее маленьких детей

Субботним утром, 20 апреля, житель села Ташлык Григориопольского района забеспокоился, когда соседка не привела корову на пастбище. Решил проверить. Зашёл к ней в дом, вокруг всё было в едком дыму. В одной из комнат в своих кроватках были тела трёх мальчиков без признаков жизни 2017, 2019 и 2022 года рождения. В соседней комнате 28-летняя мать и две девочки 2016 и 2021 года рождения, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.