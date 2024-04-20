В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижего­родской области ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками и на девятом километре авто­дороги Нижний Новго­род — Кстово соверш­ил наезд на женщину, переходивш­ую проезжую часть по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате ДТП жен­щина получила травмы, несовместимые с жиз­нью.