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В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

В Нижегородской области полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе.

Источник: © РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижего­родской области ехал на служебном автомобиле с включённ­ыми проблесковыми ма­ячками и на девятом километре авто­дороги Нижний Новго­род — Кстово соверш­ил наезд на женщину, переходивш­ую проезжую часть по нерегулируемому пеш­еходному переходу. В результате ДТП жен­щина получила травмы, несовместимые с жиз­нью.

«По данному факту обл­астным главком полиц­ии назначено проведе­ние служебной провер­ки, по результатам которой будет дана оц­енка действиям сотру­дника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.