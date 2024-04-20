В Нижегородской области сотрудник ДПС насмерть сбил женщину на переходе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Сотрудник ДПС на патрульном автомобиле насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижегородской области, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительной информации, 19 апреля в 20.45 (совпадает с мск) инспектор ДПС ГИБДД главного управления МВД России по Нижегородской области ехал на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками и на девятом километре автодороги Нижний Новгород — Кстово совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
«По данному факту областным главком полиции назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет дана оценка действиям сотрудника полиции, находившегося за рулём служебного автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.