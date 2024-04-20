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В результате пожара в пансионате в Ленобласти госпитализированы 14 человек

В медицинское учреждение в связи с пожаром в частном пансионате для престарелых на Александровском шоссе в Ленинградской области попали 14 человек, пишет 78.ru.

Владелец дома, в котором произошло возгорание, обратился в необходимые ведомства в связи с происшествием. В его семье считают, что здание могли поджечь, но официальной информации о причине пожара еще нет.

В Токсовскую клиническую больницу поступили 14 пострадавших. По словам председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жарова, трое сотрудников пансионата госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном. Чиновник уточнил, что учреждение не принадлежит владельцу дома, особняк снимали в аренду две сестры.

Пожар в здании на Александровском шоссе произошел в ночь на 20 апреля. Его тушили 34 человека, туда прибыли семь спецмашин. Возгорание было полностью ликвидировано в 2:00. Предварительной причиной происшествия указали неисправность проводки.

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