В результате пожара в пансионате в Ленобласти госпитализированы 14 человек

Владелец дома, в котором произошло возгорание, обратился в необходимые ведомства в связи с происшествием. В его семье считают, что здание могли поджечь, но официальной информации о причине пожара еще нет.
В Токсовскую клиническую больницу поступили 14 пострадавших. По словам председателя комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жарова, трое сотрудников пансионата госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном. Чиновник уточнил, что учреждение не принадлежит владельцу дома, особняк снимали в аренду две сестры.
Пожар в здании на Александровском шоссе произошел в ночь на 20 апреля. Его тушили 34 человека, туда прибыли семь спецмашин. Возгорание было полностью ликвидировано в 2:00. Предварительной причиной происшествия указали неисправность проводки.