На трассе в Башкирии столкнулись пассажирский автобус и «Лада Гранта»

По предварительным данным, 23-летний водитель, двигаясь со стороны Уфы в направлении Чишмов, столкнулся с автобусом. Находившаяся в автомобиле 17-летняя пассажирка получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Известно, что она не была пристегнута.