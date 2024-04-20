На трассе в Башкирии столкнулись пассажирский автобус и «Лада Гранта»

В момент аварии в салоне автобуса находились 24 человека. Из них никто не пострадал, сообщили в республиканской госавтоинспекции.
По предварительным данным, 23-летний водитель, двигаясь со стороны Уфы в направлении Чишмов, столкнулся с автобусом. Находившаяся в автомобиле 17-летняя пассажирка получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Известно, что она не была пристегнута.
— Автобус совершал второй круг по маршруту Уфа-Чишмы, — пояснили в госавтоинспекции. — Освидетельствование водителей показало, что они были трезвые.