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Первый лесной пожар потушили в Башкирии

В Башкирии зарегистрирован первый лесной пожар. Он обнаружен днем в Абзелиловском районе, в 6 км от деревни Муракаево. Площадь пожара — 0,47 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Источник: Башинформ

В 17.05 пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 10 человек и 1 единица техники.

Ранее «Башинформ» сообщал, что с 27 апреля в республике вводится особый противопожарный режим.

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