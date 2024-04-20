Первый лесной пожар потушили в Башкирии

В 17.05 пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 10 человек и 1 единица техники.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с 27 апреля в республике вводится особый противопожарный режим.
В Башкирии зарегистрирован первый лесной пожар. Он обнаружен днем в Абзелиловском районе, в 6 км от деревни Муракаево. Площадь пожара — 0,47 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
В 17.05 пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 10 человек и 1 единица техники.
Ранее «Башинформ» сообщал, что с 27 апреля в республике вводится особый противопожарный режим.