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Пермяк незаконно обналичил более 2 миллионов рублей

Противоправной операцией занялась прокуратура.

Прокуратура Свердловского района Перми через суд добилась признания недействительными удостоверений комиссии по трудовым спорам и сумела взыскать в доход государства свыше двух миллионов рублей.

Противоправная операция заключалась в следующем: пермяку от имени ООО были выданы документы на сумму взыскания в размере 2,2 миллиона рублей. Однако трудовые отношения между этим гражданином и организацией отсутствовали. Пермяк, отправившийся обналичивать средства, не был трудоустроен у работодателя и о наличии задолженности по заработной плате не был уведомлен.

— По итогам проверки прокурором в суд было направлено исковое заявление о признании удостоверений недействительными, и взыскания с общества в доход государства денежных средств, полученных преступным путем, — сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура