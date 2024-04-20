Пермяк незаконно обналичил более 2 миллионов рублей

Противоправная операция заключалась в следующем: пермяку от имени ООО были выданы документы на сумму взыскания в размере 2,2 миллиона рублей. Однако трудовые отношения между этим гражданином и организацией отсутствовали. Пермяк, отправившийся обналичивать средства, не был трудоустроен у работодателя и о наличии задолженности по заработной плате не был уведомлен.