Подозреваемого в резонансном убийстве в Москве доставили к следователю

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве доставили к следователю, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в убийстве доставлен к следователю, в ближайшее время начнется его допрос», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что вместе с подозреваемым доставлены и его соучастники.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
По информации СК и прокуратуры, Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве, и двое соучастников были задержаны в пятницу в Ростовской области. Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, по которому предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.