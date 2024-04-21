Топ-менеджеров компании — поставщиков сухих пайков в ВС РФ арестовали за растрату

Как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, все арестованные входят в Совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». Это предприятие было создано в 1944 году в Липецкой области. Оно занимается производством сухих пайков и консервов для Минобороны РФ.