Таксист сбил мужчину в Алматы, от удара он попал под колеса автобуса и умер

ДТП произошло на пересечение ул. Халиулина и Погодина. Водитель такси на автомобиле Hyundai Accent двигался по Халиулина в восточном направлении.
В это время на пересечении улицы Погодина неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина 1992-го года рождения. Он пробежал перед Hyundai Accent и остановился на разделительной полосе по середине дороги.
Далее водитель такси его сбивает, от удара мужчина попадает под автобус городского маршрута № 207. От тяжелых травм пешеход скончался на месте аварии.
Известно, что погибший перебегал дорогу в неположенном месте в 100 метрах от пешеходного перехода.
Сейчас дознаватели-криминалисты изучают видео с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.