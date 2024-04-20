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Таксист сбил мужчину в Алматы, от удара он попал под колеса автобуса и умер

В Алматы 20 апреля водитель такси сбил мужчину, который перебегал автодорогу в неположенном месте. От удара мужчина попал под колеса маршрутного автобуса, от полученных травм он скончался на месте аварии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

ДТП произошло на пересечение ул. Халиулина и Погодина. Водитель такси на автомобиле Hyundai Accent двигался по Халиулина в восточном направлении.

В это время на пересечении улицы Погодина неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина 1992-го года рождения. Он пробежал перед Hyundai Accent и остановился на разделительной полосе по середине дороги.

Далее водитель такси его сбивает, от удара мужчина попадает под автобус городского маршрута № 207. От тяжелых травм пешеход скончался на месте аварии.

Известно, что погибший перебегал дорогу в неположенном месте в 100 метрах от пешеходного перехода.

Сейчас дознаватели-криминалисты изучают видео с камер видеонаблюдения и выясняют все обстоятельства происшествия.