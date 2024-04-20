Педиатру Буяновой предъявили более жесткое обвинение. Ей вменяют мотив политической и национальной ненависти

«Сейчас предъявлено обвинение, нас уведомили об окончании предварительного расследования. Со следующей недели нам представят для ознакомления все материалы уголовного дела. Она считает себя невиновной, обвинение не признает, говорит, что ничего подобного не было. Хотя, непонятно, что еще и можно отрицать, потому что в обвинении не конкретизировано, что именно она сказала по версии следствия. Фраза взялась изначально из заявления от матери ребенка. Ребенок вообще при этом диалоге не присутствовал и не присутствовал в кабинете вообще никто. Но теперь в деле появляется, как мы узнаем опять же из текста обвинения, некое лицо, чтобы доказать публичность. Мы вообще изначально рассчитывали, что дело будет прекращено уже на стадии следствия, и поэтому для нас стало, честно говоря, неожиданностью то, что предъявили уже обвинение и тем более ужесточили статью. Мы надеемся, что на той или иной стадии все-таки разберутся и признают, что в ее действиях нет состава преступления. Параллельно мы же еще инициировали сами процесс по ее восстановлению на работе, предъявили иск поликлинике, где она работала, и мы считаем, что просто на руководство поликлиники надавили и, ни в чем не разбираясь, оно издало приказ о ее увольнении. Мы настаиваем на том, чтобы в суд представили аудиозапись, которая, как утверждают представители поликлиники, все-таки велась. Кроме того, они еще заявили ходатайство о назначении судебной психолого-лингвистической экспертизы, что также абсурдно, потому что уже установленным фактом является, что ребенок не присутствовал. Они признали, что в самом приказе ошибка, потому что формулировка изначально была — за совершение дисциплинарного проступка, а теперь они говорят, что этот проступок аморальный, что при ребенке якобы произнесены, сами они не могут пояснить, какие именно фразы, которые травмировали его психику».