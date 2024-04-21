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Пропавшего без вести 15-летнего подростка с 1 апреля ищут в Хабаровске

В Хабаровске почти три недели разыскивают 15-летнего Данила Воронова.

Источник: Соцсети

Ориентировка на пропавшего появилась в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».

Данил исчез без вести 1 апреля при неустановленных обстоятельствах. Как отмечают поисковики, школьник может находиться в любом районе города.

«Родные переживают и ждут тебя домой!» — обратились к подростку волонтёры.

ДПСО «Лига Спас» опубликовал приметы пропавшего. Данил невысокий — ростом 158 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и зелёные глаза. На момент исчезновения был одет в чёрную куртку, синюю кофту и синие брюки.

Всех, кому известно, куда мог уйти подросток, просят обратиться к представителям отряда или в экстренные службы.