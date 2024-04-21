Пропавшего без вести 15-летнего подростка с 1 апреля ищут в Хабаровске

ДПСО «Лига Спас» опубликовал приметы пропавшего. Данил невысокий — ростом 158 сантиметров, у него худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и зелёные глаза. На момент исчезновения был одет в чёрную куртку, синюю кофту и синие брюки.