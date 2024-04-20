Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

«Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — сказали в суде.
Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.