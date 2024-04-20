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Суд арестовал обвиняемых в поставках некачественных продуктов в армию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал трех обвиняемых в поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — сказали в суде.

Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, фигуранты обвиняются в ненадлежащей организации услуг по организации питания для нужд министерства обороны Российской Федерации, контракты, которые были заведомо завышены, превышали расходы по их приготовлению и не соответствовали качеству продукции.