Над Московской и Тульской областями сбили украинские воздушные шары

Минобороны за последнюю неделю несколько раз сообщало об обнаружении в воздушном пространстве малоразмерных воздушных шаров, запущенных из Украины. 16 апреля такой объект был сбит над Курской областью. В ведомстве заявили, что с его помощью Киев пытался «совершить террористическую атаку». Зонд сбили средства ПВО. В тот же день обломки метеозонда были обнаружены и обезврежены в Липецкой области. 20 апреля липецкий губернатор Игорь Артамонов вновь сообщило найденных в регионе обломках метеозондов.