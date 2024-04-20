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Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с оборудованием у Кинбурнской косы

ГЕНИЧЕСК, 20 апреля. /ТАСС/. Добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада «Днепр» уничтожила два разведывательных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы на херсонском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир бригады Андрей Жидков.

Источник: AP 2023

Он отметил, что катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».

«К берегу через Днепр, где держит позиции линии обороны казачья диверсионно-разведывательная бригада “Днепр”, подошли несколько катеров-разведчиков с дорогостоящим оборудованием для того, чтобы разведать берег для дальнейшей высадки. Подходили всего три катера, два были уничтожены, один ушел», — сказал Жидков.

Комбриг добавил, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника, управляемые дистанционно, подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе. Рейды разведкатеров были и ранее, но они держались на расстоянии, не позволяющем расчетам нанести по ним удар. «Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК “Корнет” работает на километр-полтора (прицельная дальность)», — добавил он.

Все, что осталось от оборудования для проведения разведки, утонуло в Днепре, подчеркнул Жидков.