Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с оборудованием у Кинбурнской косы

Он отметил, что катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».
«К берегу через Днепр, где держит позиции линии обороны казачья диверсионно-разведывательная бригада “Днепр”, подошли несколько катеров-разведчиков с дорогостоящим оборудованием для того, чтобы разведать берег для дальнейшей высадки. Подходили всего три катера, два были уничтожены, один ушел», — сказал Жидков.
Комбриг добавил, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника, управляемые дистанционно, подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе. Рейды разведкатеров были и ранее, но они держались на расстоянии, не позволяющем расчетам нанести по ним удар. «Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК “Корнет” работает на километр-полтора (прицельная дальность)», — добавил он.
Все, что осталось от оборудования для проведения разведки, утонуло в Днепре, подчеркнул Жидков.