Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с оборудованием у Кинбурнской косы

Комбриг добавил, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника, управляемые дистанционно, подошли впервые за все время, пока бригада «Днепр» занимает позиции на Кинбурнской косе. Рейды разведкатеров были и ранее, но они держались на расстоянии, не позволяющем расчетам нанести по ним удар. «Раньше не было возможности уничтожения, так как ПТРК “Корнет” работает на километр-полтора (прицельная дальность)», — добавил он.