Парень и девушка разбились на мопеде в Гродно

«Сегодня около 18.00 в Гродно 30-летний водитель мопеда “Венто” вместе с пассажиркой, двигался по улице Лососно. В какой-то момент съехал на обочину, не справился с управлением и допустил падение на дорогу», — сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.