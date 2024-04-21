Парень и девушка разбились на мопеде в Гродно

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу вечером в Гродно. Участниками аварии стали парень и девушка, передвигавшиеся на мопеде.
«Сегодня около 18.00 в Гродно 30-летний водитель мопеда “Венто” вместе с пассажиркой, двигался по улице Лососно. В какой-то момент съехал на обочину, не справился с управлением и допустил падение на дорогу», — сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В результате аварии мужчина скончался на месте. А его 31-летняя пассажирка с травмой головы попала в больницу. Кроме того, у девушки диагностирован ушиб грудной клетки.
Госавтоинспекторы отметили, что из двоих в шлеме был только погибший водитель.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В настоящее время специалисты устанавливают физическое состояние погибшего на момент аварии.
В связи с произошедшим в ГАИ УВД Гродненского облисполкома напомнили, что управление двухколесным транспортом требует от водителя особых навыков. Также владельцам таких средств необходимо быть бдительными и внимательными и никогда не забывать надевать шлем.