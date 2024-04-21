Times: британца арестовали по подозрению в нарушении закона о нацбезопасности в пользу РФ

По ее информации, лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона, имя и пол которого не называются, было арестовано 10 апреля. 19 апреля ему были предъявлены обвинения, а 20 апреля Вестминстерский магистратский суд после проведенного заседания продлил пребывание под стражей подозреваемого до 10 мая. В этот день человек, имя которого суд запретил публиковать в связи с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, должен предстать в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.