Times: британца арестовали по подозрению в нарушении закона о нацбезопасности в пользу РФ

По ее информации, лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона, имя и пол которого не называются, было арестовано 10 апреля. 19 апреля ему были предъявлены обвинения, а 20 апреля Вестминстерский магистратский суд после проведенного заседания продлил пребывание под стражей подозреваемого до 10 мая. В этот день человек, имя которого суд запретил публиковать в связи с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, должен предстать в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли.
Какие-то другие подробности выдвинутых обвинений или состава преступления не разглашаются.
20 декабря 2023 года в Великобритании вступил в силу обновленный Закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года. В соответствии с ним вводятся расширенные полномочия, которые помогут правоохранительным органам принимать меры против лиц, подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против Великобритании и ее интересов. МВД Великобритании мотивировал принятие этого закона необходимостью ответить на «угрозу враждебной активности со стороны государств, которые покушаются на британскую демократию, экономику и ценности».