СМИ: из аэропорта Кишинева эвакуировали людей после сообщения о минировании

КИШИНЕВ, 21 апр — РИА Новости. Людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинева после сообщения о «минировании», сообщает кишиневский телеканал ТВ-8.
На видео, которые канал публикует на своем сайте, запечатлено, как люди с багажом покидают здание аэропорта, прибывает полиция. Уточняется, что усилены меры безопасности, мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД.
Согласно местному законодательству, если сообщение окажется ложным и личность его автора будет подтверждена, ему грозит штраф до 42,5 тысяч леев (около 2,4 тысячи долларов), 180−240 часов исправительных работ или лишение свободы до двух лет.
Ранее МВД Молдавии увеличило число сотрудников, которые участвуют в розыске бомб и виновных в рассылке ложных сообщений, примерно на 58%. Ведомство направило предложение об ужесточении наказания за ложные сообщения о «минировании» в государственную канцелярию, затем его передадут парламенту.