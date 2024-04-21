Три человека пострадали в ДТП на перекрестке в Хабаровске

Авария произошла в 23:23 в районе дома № 34 улицы Оборонной. Водитель автомобиля Toyota Carina, поворачивая налево с улицы Шевчука, не предоставил преимущество в движении. В результате этого он допустил столкновение с автомобилем Lexus. После столкновения Lexus, продолжив неконтролируемое движение, наехал на дорожное ограждение.