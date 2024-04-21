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Три человека пострадали в ДТП на перекрестке в Хабаровске

Lexus наехал на дорожное ограждение после столкновения.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

20 апреля в Хабаровске произошло серьезное ДТП. Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Шевчука и Оборонной. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария произошла в 23:23 в районе дома № 34 улицы Оборонной. Водитель автомобиля Toyota Carina, поворачивая налево с улицы Шевчука, не предоставил преимущество в движении. В результате этого он допустил столкновение с автомобилем Lexus. После столкновения Lexus, продолжив неконтролируемое движение, наехал на дорожное ограждение.

— В результате ДТП пострадали три человека — две женщины, которые находились в автомобиле Lexus, а также мужчина, управлявший автомобилем Toyota Carina, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

О характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.