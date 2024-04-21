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Система «Волнорез» спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Оснащенный системой радиоэлектронной борьбы «Волнорез» внедорожник с российскими военными «сбежал» от украинских дронов-камикадзе, которые летели на него один за другим, но падали, не достигнув цели, сообщил РИА Новости разработчик комплекса.

Источник: © РИА Новости

«На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял “Волнорез” — все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись», — рассказал он.

Система РЭБ «Волнорез» впервые была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов), который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера и т. д.) и гражданскую технику.

Ключевой особенностью комплекса является его модульность — в «Волнорез» прописываются частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы «Волнореза» устанавливают на свои машины новые «конусы», тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.