Система «Волнорез» спасла внедорожник с бойцами от налета украинских дронов

«На группу наших солдат совершили FPV-налет. У них на машине стоял “Волнорез” — все бойцы набились в один автомобиль, и буквально как только они нажали на газ, где-то через полминуты в 50 метрах от них упал дрон, потом еще один, и потом еще. Так они ехали, а FPV-дроны противника, как ни пытались, не смогли их догнать. Все они могли бы погибнуть, машина была небронированная, обычный внедорожник, но спаслись», — рассказал он.
Система РЭБ «Волнорез» впервые была представлена на военно-техническом форуме «Армия-2023». Она выполнена в форм-факторе малоразмерного конуса (длина — 484 миллиметра, вес — 13 килограммов), который магнитной «липучкой» устанавливается на любую военную (танки, БТР, катера
Ключевой особенностью комплекса является его модульность — в «Волнорез» прописываются частоты, которые необходимы для подавления FPV-дронов противника на конкретном участке фронта в режиме реального времени. Операторы «Волнореза» устанавливают на свои машины новые «конусы», тем самым модифицируя свою систему РЭБ под конкретные актуальные угрозы.