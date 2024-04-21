Казахстанцы продолжают помогать в борьбе со стихией

«Прошло несколько месяцев с тех пор, как я пришел исполнить свой долг перед Родиной. Я изучал тонкости боевой службы, а сейчас мы действительно помогаем народу. Ситуация в стране нас тоже сильно беспокоит. Поэтому я очень рад, что мы помогаем простому народу. Это тоже одна из важных задач».