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Казахстанцы продолжают помогать в борьбе со стихией

Жители Казахстана продолжают помогать в борьбе со стихией нуждающимся регионам, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба Нацгвардии РК

По данным пресс-службы Национальной гвардии РК, в Петропавловске курсанты академии и солдаты воинской части 6637 помогли принять гуманитарную помощь, прибывшую от жителей Абайской области.

«Прошло несколько месяцев с тех пор, как я пришел исполнить свой долг перед Родиной. Я изучал тонкости боевой службы, а сейчас мы действительно помогаем народу. Ситуация в стране нас тоже сильно беспокоит. Поэтому я очень рад, что мы помогаем простому народу. Это тоже одна из важных задач».

поделился рядовой Мирас Баетов.

В свою очередь спасатели Карагандинской области также продолжают участвовать в противопаводковых мероприятиях. Об этом информирует пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«За время проведения противопаводковых мероприятий спасатели Карагандинской области участвовали в спасении, эвакуации людей и животных, производили переправку людей через размытые и подтопленные участки автодорог», — говорится в сообщении ведомства.

А в Уральске спасателями проведены эвакуационные мероприятия жителей, оставшихся в районе «Второй Дачной». Бригада врачей Центра медицины катастроф Карагандинской области в эвакуационном пункте Уральска оказывает медицинскую помощь пострадавшим в период паводков.

Вокруг ипподрома «Құлагер» селе Бескол Кызылжарского района СКО личный состав воинской части 28237 МЧС РК возводит и укрепляет дамбу.

Накануне стало известно, что в связи со стабилизацией паводковой ситуации в центральных и северных регионах страны в свои дома вернулись более 21 тыс. казахстанцев.