Житель Хабаровского края внезапно лишился денег с карты

Как рассказали в полиции, у него установлено банковское приложение для кредитной и зарплатной карт. Для погашения долга по кредитке он перевел в начале апреля часть зарплаты, но через несколько дней обнаружил неизвестные списания. Оказалось, что переводы ушли неизвестным лицам.