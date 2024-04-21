Житель Хабаровского края внезапно лишился денег с карты

Он стал жертвой мошенников, но сам не понимает, как.
Как рассказали в полиции, у него установлено банковское приложение для кредитной и зарплатной карт. Для погашения долга по кредитке он перевел в начале апреля часть зарплаты, но через несколько дней обнаружил неизвестные списания. Оказалось, что переводы ушли неизвестным лицам.
Мужчина говорит, что никому не давал свой телефон и никто не имел доступа к приложению кроме него. Ущерб составил 21 тыс. рублей.
Полицейские разыскивают причастных к краже. Максимальное наказание может составить до шести лет колонии.