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Житель Хабаровского края внезапно лишился денег с карты

В полицию Ванинского района обратился 49-летний мужчина.

Источник: МК.RU Хабаровск

Он стал жертвой мошенников, но сам не понимает, как.

Как рассказали в полиции, у него установлено банковское приложение для кредитной и зарплатной карт. Для погашения долга по кредитке он перевел в начале апреля часть зарплаты, но через несколько дней обнаружил неизвестные списания. Оказалось, что переводы ушли неизвестным лицам.

Мужчина говорит, что никому не давал свой телефон и никто не имел доступа к приложению кроме него. Ущерб составил 21 тыс. рублей.

Полицейские разыскивают причастных к краже. Максимальное наказание может составить до шести лет колонии.