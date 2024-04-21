Микроавтобус насмерть сбил человека на трассе Новосибирск — Барнаул

Незаметного пешехода сбил микроавтобус на трассе Новосибирск — Барнаул. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел ночью 20 апреля в Искитимском районе Новосибирской области. Водитель ехал из Новосибирска в Барнаул, и на 68-м километре насмерть сбил пешехода, который шел спиной к автомобилю по проезжей части. От удара с микроавтобусом 33-летний мужчина скончался на месте.
Уточним, что пешеход находился на дороге вне населенного пункта и шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.