Микроавтобус насмерть сбил человека на трассе Новосибирск — Барнаул

Инцидент произошел ночью 20 апреля в Искитимском районе Новосибирской области. Водитель ехал из Новосибирска в Барнаул, и на 68-м километре насмерть сбил пешехода, который шел спиной к автомобилю по проезжей части. От удара с микроавтобусом 33-летний мужчина скончался на месте.