Семь лет за две бутылки пива получил рецидивист из Хабаровского края

В Хабаровском крае суд приговорил к тюрьме рецидивиста, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Преступление произошло на территории Ульчского района. 36-летний местный житель выпивал алкоголь, и когда спиртное закончилось, решил украсть дополнительную дозу. Он надел балаклаву с прорезями, ворвался в кафе и выхватил нож, пригрозив продавцам расправой. Те не стали сопротивляться и позволили злоумышленнику уйти с добычей.
Несмотря на эффектное появление и маскировку, грабитель украл лишь две бутылки пива общей стоимостью 360 рублей. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Мужчине, который ранее привлекался за имущественные преступления, инкриминировали разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия.
«Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировали в надзорном ведомстве.