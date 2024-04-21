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Семь лет за две бутылки пива получил рецидивист из Хабаровского края

Фигурант напал с ножом на местное кафе и похитил алкогольную продукцию.

В Хабаровском крае суд приговорил к тюрьме рецидивиста, который совершил разбойное нападение на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Преступление произошло на территории Ульчского района. 36-летний местный житель выпивал алкоголь, и когда спиртное закончилось, решил украсть дополнительную дозу. Он надел балаклаву с прорезями, ворвался в кафе и выхватил нож, пригрозив продавцам расправой. Те не стали сопротивляться и позволили злоумышленнику уйти с добычей.

Несмотря на эффектное появление и маскировку, грабитель украл лишь две бутылки пива общей стоимостью 360 рублей. Вскоре его задержали сотрудники полиции. Мужчине, который ранее привлекался за имущественные преступления, инкриминировали разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия.

«Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировали в надзорном ведомстве.