Семь лет за две бутылки пива получил рецидивист из Хабаровского края

Преступление произошло на территории Ульчского района. 36-летний местный житель выпивал алкоголь, и когда спиртное закончилось, решил украсть дополнительную дозу. Он надел балаклаву с прорезями, ворвался в кафе и выхватил нож, пригрозив продавцам расправой. Те не стали сопротивляться и позволили злоумышленнику уйти с добычей.