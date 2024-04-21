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МО РФ: гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронированные цели ВСУ при помощи «Краснополей»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Расчеты гаубиц «Мста-Б» Восточной группировки ВС РФ уничтожили бронированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи высокоточных боеприпасов «Краснополь». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты 152-мм гаубиц “Мста-Б” подразделений артиллерии группировки войск “Восток” поразили очередной опорный пункт противника на южнодонецком направлении специальной военной операции. Артиллеристы ведут стрельбу из “Мста-Б” как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику противника, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы “Краснополь”. Целеуказание и корректировка огня гаубиц “Мста-Б” ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Как рассказал командир орудия с позывным Егерь, которого цитирует Минобороны РФ, работать приходится практически каждый день. Цели бывают разного характера — от укреплений противника, до вооружения — самоходки, артиллерийские орудия. Он отметил, что первые выстрелы расчет ведет обычными боеприпасами, для пристрелки, затем цель отрабатывается «Краснополем».

«При наводке самое главное — точность. Нельзя торопиться. Чем лучше будет наводка, тем снаряд точнее ложится», — рассказал наводчик орудия «Мста-Б» с позывным Скорпион.