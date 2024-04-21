МО РФ: гаубицы «Мста-Б» уничтожили бронированные цели ВСУ при помощи «Краснополей»

«Расчеты 152-мм гаубиц “Мста-Б” подразделений артиллерии группировки войск “Восток” поразили очередной опорный пункт противника на южнодонецком направлении специальной военной операции. Артиллеристы ведут стрельбу из “Мста-Б” как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки, уничтожают опорные пункты, укрепрайоны и бронетехнику противника, точечно выводят из строя артиллерийские и минометные батареи. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы “Краснополь”. Целеуказание и корректировка огня гаубиц “Мста-Б” ведутся с применением беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.