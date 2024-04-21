Минобороны России заявило о захвате позиций ВСУ на купянском направлении

«Военнослужащие штурмовой группы подразделения группировки войск “Запад” в ходе боевых действий на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции захватили очередные позиции ВСУ. На уникальных кадрах, опубликованных Минобороны России, — выдвижение и боевая работа группы штурмовиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад”, а также пленение ими военнослужащих передового наблюдательного пункта ВСУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что группа штурмовиков выдвинулась в район, куда отступили силы противника. Боевики ВСУ предприняли очередную попытку атаковать позиции наших войск на купянском направлении и встретили ожесточенный отпор. В то же время передвижение живой силы и техники было вскрыто разведчиками. По украинским войскам было нанесено огневое поражение силами артиллерийского подразделения. На разведку боем вышли штурмовые группы.
«После массированного артиллерийского удара, после которого лесополосу и исходный район ВСУ трудно узнать, начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником. В ходе прохождения все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и информировать о возможных очагах сопротивления в окопах. Тут в дело идут ручные наступательные гранаты и гранатометы. Противника выдавливают метр за метром, зачищая позиции», — отметили в военном ведомстве.
История штурма.
Стрелок штурмового подразделения с позывным Лось, видео с которым распространило МО РФ рассказал, что пленный — старший лейтенант ВСУ, которого оглушило.
«Его напарник, который капитаном был, дал “по тапкам”, бросив и автомат, и свои документы. Хотя бы одного офицера взяли, еще двух военных теробороны взяли. На все про все ушло три дня», — рассказал Лось.