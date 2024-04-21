Минобороны России заявило о захвате позиций ВСУ на купянском направлении

«После массированного артиллерийского удара, после которого лесополосу и исходный район ВСУ трудно узнать, начинают зачищать штурмовики. Это наиболее подготовленные военнослужащие, которые заточены под резкие маневренные броски и ближний контакт с противником. В ходе прохождения все действия были отточены. Дрон-разведчик наших войск сопровождает прохождение группы по позициям врага. Это помогает координировать действия с воздуха и информировать о возможных очагах сопротивления в окопах. Тут в дело идут ручные наступательные гранаты и гранатометы. Противника выдавливают метр за метром, зачищая позиции», — отметили в военном ведомстве.