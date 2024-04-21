В Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину

В Мошковском районе Новосибирской области 38-летний оказался травмирован из-за пассажирского поезда. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО.
По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 20 апреля, на станции Мошково. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 38-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Также мужчина вовремя не среагировал на приближение поезда.
Машинист состава, заметив человек, оперативно применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.
В результате происшествия мужчину с множественными ушибами доставили в городскую больницу. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.