В Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 20 апреля, на станции Мошково. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что 38-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Также мужчина вовремя не среагировал на приближение поезда.