Селу Крещенское в Новосибирской области грозит подтопление

Ведомство ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому в период с 22 по 25 апреля на реке Омь продолжится подъём уровня воды до отметок 990−1060 см. При этом опасным уровень воды в реке считается от отметки 1048 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий села.