Селу Крещенское в Новосибирской области грозит подтопление

Жителей села Крещенское в Убинском районе Новосибирской области предупредили о риске подтопления. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Ведомство ссылается на прогноз Западно-Сибирского УГМС, согласно которому в период с 22 по 25 апреля на реке Омь продолжится подъём уровня воды до отметок 990−1060 см. При этом опасным уровень воды в реке считается от отметки 1048 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий села.
Сотрудники МЧС призывают жителей, чьи дома расположены в зоне возможного подтопления, предпринять необходимые меры по сохранности своего имущества: поднять самые ценные домашние вещи на второй этаж или чердак.
В случае, если дом попал в зону подтопления, следует незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.
Телефоны по которым следует звонить в случае ЧП — 101, 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру 23−99−999 (круглосуточно).
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