С начала года мошенники обманули 4001 жителя Красноярского края

Прокуратура Красноярского края привела традиционную статистику мобильного мошенничества. Несмотря на то, что это криминальное явление существует уже не первый год и коллективный опыт, по логике, должен достигнуть стопроцентного иммунитета, увы — многих чужие ошибки не учат. Или просто новости не читают? Когда-то сарафанное радио лучше работало и люди «из уст в уста» быстрее предупреждали друг друга об опасности, чем в наш цифровой век.