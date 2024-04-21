С начала года мошенники обманули 4001 жителя Красноярского края

Прокуратура Красноярского края привела традиционную статистику мобильного мошенничества. Несмотря на то, что это криминальное явление существует уже не первый год и коллективный опыт, по логике, должен достигнуть стопроцентного иммунитета, увы — многих чужие ошибки не учат. Или просто новости не читают? Когда-то сарафанное радио лучше работало и люди «из уст в уста» быстрее предупреждали друг друга об опасности, чем в наш цифровой век.
Судите сами: с начала года жертвами аферистов (считаем тех, кто уже подал заявление в полицию) стали 4001 человек. Из них за последнюю неделю — 385 человек.
Причиненный ущерб составил 892 миллиона рублей, в том числе 90 миллионов — за минувшую неделю.
Правоохранители вновь и вновь призывают: не верьте незнакомцам, которые звонят и начинают говорить о ваших деньгах. Если вдруг возникли сомнения, свяжитесь с родными и расскажите им о звонке. Или прямиком — в полицию.