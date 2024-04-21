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Бомба на вокзале Владивостока оказалась фейком и привела студента под суд

Второкурсника обвиняют в ложном сообщении о теракте.

Источник: Аргументы и факты

Суд рассмотрит уголовное дело на студента, который передал ложные сведения о взрывном устройстве на вокзале во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Обвиняемый — 21-летний студент второго курса одного из вузов Владивостока. Ему вменяют статью о заведомо ложном сообщении об акте терроризма на объектах транспорта.

Следствие полагает, что в ноябре 2022 года молодой человек на надземном пешеходном переходе возле железнодорожного вокзала Владивостока рассказал сотрудникам транспортной безопасности, что платформа якобы заминирована. Он сделал это из хулиганских побуждений.

Территорию осмотрели и не обнаружили опасных устройств.