Бомба на вокзале Владивостока оказалась фейком и привела студента под суд

Следствие полагает, что в ноябре 2022 года молодой человек на надземном пешеходном переходе возле железнодорожного вокзала Владивостока рассказал сотрудникам транспортной безопасности, что платформа якобы заминирована. Он сделал это из хулиганских побуждений.