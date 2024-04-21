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В центре Новосибирска загорелась крыша многоквартирного жилого дома

21 апреля в 00:50 в МЧС поступило сообщение о возникновении пожара в многоквартирном жилом доме в центре Новосибирска.

Источник: Пресс-служба Президента России

Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что происходило горение утеплителя. Огонь распространился на фасад дома и кровлю.

В 06:40 пожар локализован. В 07:01 удалось ликвидировать открытое горение. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 40 человек. Пострадавшие отсутствуют.

На месте пожара работают 121 человек и 32 единицы специальной техники.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт театра «Красный факел» за 26 миллионов рублей.

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