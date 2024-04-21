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В Зеленогорске любитель попариться напугал банщицу матом и угрозами убийства

Во время уборки парилки в дверь ворвался один из посетителей и стал выкрикивать в адрес банщицы нецензурные слова.

Источник: РИА "Новости"

В Зеленогорске один из посетителей городской бани устроил скандал с угрозами убийства.

В местный отдел полиции с заявлением обратилась 61-летняя работница общественной бани. Она рассказала, что в один из вечеров компания людей отдыхала в пятиместном номере. Когда время сеанса истекло, не все посетители покинули помещение, и женщина, предупредив о необходимости уборки, зашла в номер.

Во время уборки парилки в дверь ворвался один из посетителей и стал выкрикивать в адрес банщицы нецензурные слова, а затем, схватив за часть одежды, прижал к стене и стал наносить удары кулаком в стену в районе головы женщины. При этом неоднократно мужчина выкрикивал угрозы убийством пенсионерке. На шум прибежал друг обидчика и увел его в сторону. Напуганная женщина выбежала из номера и вызвала полицию, но на момент прибытия наряда посетители успели уйти.

В течение нескольких дней участковым уполномоченным полиции и сотрудниками уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Им оказался ранее судимый местный житель 1997 года рождения. Мужчина объяснил свою агрессию тем, что якобы уборщица сделала замечание дочери его друга. Но при проведении проверки эта информация не нашла своего подтверждения.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Зеленогорцу грозит до 2 лет лишения свободы.