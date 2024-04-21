В Зеленогорске любитель попариться напугал банщицу матом и угрозами убийства

Во время уборки парилки в дверь ворвался один из посетителей и стал выкрикивать в адрес банщицы нецензурные слова, а затем, схватив за часть одежды, прижал к стене и стал наносить удары кулаком в стену в районе головы женщины. При этом неоднократно мужчина выкрикивал угрозы убийством пенсионерке. На шум прибежал друг обидчика и увел его в сторону. Напуганная женщина выбежала из номера и вызвала полицию, но на момент прибытия наряда посетители успели уйти.