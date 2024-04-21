В Зеленогорске любитель попариться напугал банщицу матом и угрозами убийства

В Зеленогорске один из посетителей городской бани устроил скандал с угрозами убийства.
В местный отдел полиции с заявлением обратилась 61-летняя работница общественной бани. Она рассказала, что в один из вечеров компания людей отдыхала в пятиместном номере. Когда время сеанса истекло, не все посетители покинули помещение, и женщина, предупредив о необходимости уборки, зашла в номер.
Во время уборки парилки в дверь ворвался один из посетителей и стал выкрикивать в адрес банщицы нецензурные слова, а затем, схватив за часть одежды, прижал к стене и стал наносить удары кулаком в стену в районе головы женщины. При этом неоднократно мужчина выкрикивал угрозы убийством пенсионерке. На шум прибежал друг обидчика и увел его в сторону. Напуганная женщина выбежала из номера и вызвала полицию, но на момент прибытия наряда посетители успели уйти.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Зеленогорцу грозит до 2 лет лишения свободы.