«Это были не волонтеры»: стало известно, кто нашел тело шурина Яна Топлеса, пропавшего в Новосибирске

Напомним, что 29-летний Анатолий Евтушенко приехал из Междуреченска в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. Однако, на собеседование он так и не пришел. С 9 февраля он перестал выходить на связь и отвечать родным на сообщения. Поиски парня длились почти 3 месяца. 11 апреля его обнаружили мертвым в Новосибирском районе. Делом занимается СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.