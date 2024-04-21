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«Это были не волонтеры»: стало известно, кто нашел тело шурина Яна Топлеса, пропавшего в Новосибирске

Тело погибшего шурина блогера-миллионника нашел частный детектив.

Источник: Лиза Алерт

Блогер Ян Топлес рассказал, кто нашел тело его пропавшего шурина Анатолия Евтушенко. Об этом он написал в соцсетях.

— Многие пишут, что тело нашли волонтеры. Это не так. Тело Толи обнаружил частный детектив, — написал Ян Топлес в соцсетях.

Напомним, что 29-летний Анатолий Евтушенко приехал из Междуреченска в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. Однако, на собеседование он так и не пришел. С 9 февраля он перестал выходить на связь и отвечать родным на сообщения. Поиски парня длились почти 3 месяца. 11 апреля его обнаружили мертвым в Новосибирском районе. Делом занимается СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.