Уровень воды в Оби в Томской области вырос более чем на метр

Накануне вечером в городе уровень воды был зафиксирован на отметке 997 см. Губернатор Александр Моор отмечал, что «перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим». «Сейчас “голова” паводка подходит к населенному пункту. Это хорошо видно с высоты. Перед деревней пойма залита водой, ниже Ишим еще в русле», — пояснял он. В регионе также эвакуируют людей.