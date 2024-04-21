Месяц в коме, но чуда не случилось: в Лесосибирске скончался застрявший на горке в детском саду трехлетний мальчик

В Лесосибирске скончался трехлетний мальчик, который получил травму в детском саду. ЧП произошло еще 18 марта. Все это время малыш находился в состоянии комы, врачи боролись за его жизнь, но, увы — медицина оказалась бессильна.
Напомним обстоятельства трагедии. Группа малышей вышла на утреннюю прогулку на территории садика. Вместе с ними была и воспитатель. Ребятишки развлекались на игровом комплексе, и один из них застрял в узком пространстве горки-домика. Он повис ногами вниз. Когда воспитатель заметила это, вытащила мальчика — он был без сознания. Вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавшего немедленно госпитализировали.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребёнка в детском саду.