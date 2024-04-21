На Украине предупредили об отключениях электричества на 4−6 часов в сутки

Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, не исключил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит УНИАН. Директор Центра исследований энергетики считает, что страна «вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», поэтому украинцам нужно готовиться к отключению электричества на несколько часов в сутки.