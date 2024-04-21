Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине предупредили об отключениях электричества на 4−6 часов в сутки

Украинцы в июле-августе могут столкнуться с отключением электричества на четыре — шесть часов в сутки, не исключил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит УНИАН. Директор Центра исследований энергетики считает, что страна «вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», поэтому украинцам нужно готовиться к отключению электричества на несколько часов в сутки.

Источник: AP 2023

По его словам, Украина потеряла до 7 ГВт генерирующих мощностей, повреждены подстанции и электросети. Отключения электроэнергии он ожидает «даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий».

«Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений», — предупредил он.

На этой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна лишилась огромного количества генерирующих мощностей в результате российских ударов по энергетическим объектам страны. Глава Минэнерго также призвал граждан запастись генераторами и пауэрбанками и готовиться к любому развитию событий весной и летом.

Галущенко назвал последние атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру самыми масштабными с начала военных действий в стране. «22 марта была самая большая атака за весь период большой агрессии, и она имеет существенное влияние», — отметил он. Украинская энергосбытовая компания «Центрэнерго» сообщала о потере 100% генерации. В ней уточнили, что 22 марта была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 11 апреля — Трипольская ТЭС под Киевом.

О значительных повреждениях энергетической инфраструктуры говорила и украинская ДТЭК. По словам гендиректора компании Максима Тимченко, было утрачено 80% генерирующих мощностей.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Путин заявлял, что Россия вынуждена отвечать на удары ВСУ по своим энергообъектам.