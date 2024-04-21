Две недели в Семее не могут найти пропавших брата и сестру

В Семее до сих пор не нашли 19-летнюю Алтынай Абишеву и её 16-летнего брата Абзала, которые ушли из дома 7 апреля и до сих пор не вернулись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.