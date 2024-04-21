Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две недели в Семее не могут найти пропавших брата и сестру

В Семее до сих пор не нашли 19-летнюю Алтынай Абишеву и её 16-летнего брата Абзала, которые ушли из дома 7 апреля и до сих пор не вернулись, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: ДП области Абай

В Семее до сих пор не нашли 19-летнюю Алтынай Абишеву и её 16-летнего брата Абзала, которые ушли из дома 7 апреля и до сих пор не вернулись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Абай.

«В Семее полицейскими и спасателями продолжаются поиски без вести пропавших брата и сестры Абишевых. Проводятся обследования в протоках реки, а также поисковые мероприятия в местах скопления молодежи», — сообщили в департаменте.

Известно, что брат и сестра 7 апреля около 15:00 часов ушли в неизвестном напралении из дома в поселке Восточном.

Алтынай ростом 160−165 см, худощавого телосложения, волосы тёмные. Девушка была одета в зелёную болоньевую куртку до колен, чёрные футболку и кроссовки.

Приметы Абзала: рост 175−180 см, худощавого телосложения, волосы светлые, имеется шрам под правым глазом. Подросток был одет в чёрную безрукавку, синюю футболку, чёрные джинсы и кроссовки.

«Если вам известно местонахождение подростков на фото, просьба сообщить по телефону: 102», — просят полицейские.